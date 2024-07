AC Milan : Alvaro Morata confirme son arrivée

L’été mouvementé d’Álvaro Morata n’est pas encore fini. Après avoir soulevé l’Euro avec l’Espagne, le 14 juillet à Berlin (Allemagne), le capitaine de la Roja va quitter l’Atlético de Madrid et s’engager à l’AC Milan. L’Espagnol a lui-même confirmé l’information, au micro de la Cadena Cope. « L’AC Milan ? Oui, je dois d’abord faire des examens médicaux et tout, mais oui », a-t-il déclaré à la sortie du camp d’entraînement de l’Atlético de Madrid, ce mardi, où il était parti saluer une dernière fois ses coéquipiers, ses coachs et sa direction.

Alvaro Morata va donc retrouver la Serie A, après deux piges à la Juventus (2014-2016 et 2020-2022). Il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures.