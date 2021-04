Phil Foden se sépare de la société qui gère ses réseaux sociaux après son tweet sur Kylian Mbappé

Nouvelle histoire rocambolesque made in England cette fois-ci. Après la victoire et la qualification de Manchester City aux dépens du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, un tweet avait été posté sur le compte Twitter de Phil Foden avec un message à destination de Kylian Mbappé : «@KMbappe es-tu prêt ?», suivi d'un emoji de poignée de main et accompagné d’une photo du jeune anglais de 20 ans en train frapper au but face au BvB.

Une façon de lancer le futur choc de ces demi-finales entre le PSG et les Citizens. Oui mais voilà, le Telegraph nous apprend aujourd’hui que ce tweet n’avait pas été posté par Foden lui même, mais par l’agence qui gère sa communication et ses réseaux sociaux. Et ce geste n’a pas du tout plu à l’international anglais (6 sélections) qui a décidé de se séparer de Ten Toes Media, l’entreprise qui s’occupe du compte Twitter du joueur. Le clan de l’attaquant des Skyblues a estimé que le tweet était irrespectueux envers l’attaquant français du Paris Saint-Germain. Pas sûr que le champion du Monde 2018 ait été choqué par ce tweet non plus...