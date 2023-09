Les Joãos régalent déjà le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Deco et Joan Laporta ont fait de la magie. Bien aidés par leur relation amicale avec l’agent Jorge Mendes - il ne faut pas le nier - les deux têtes pensantes du FC Barcelone ont réussi à offrir deux jolis noms à Xavi en toute fin de marché : João Félix et João Cancelo. Un duo portugais qui venait en plus répondre à des besoins évidents : le Barça cherchait un latéral droit ainsi qu’un joueur au profil créatif pour son secteur offensif. Après la trêve internationale, pendant laquelle les deux hommes ont défendu les couleurs lusitaniennes, ils ont débuté avec le FC Barcelone.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux Joãos ont fait forte impression. L’attaquant, prêté par l’Atlético, a disputé un peu plus d’une heure de jeu et a inscrit le premier but de la lourde victoire catalane (5-0). Le latéral lui a disputé l’intégralité de la rencontre, et s’est même offert un joli but pour clouer le spectacle blaugrana. Deux prestations XXL où les deux Portugais ont donné la sensation de jouer au Barça depuis des années déjà, montrant toute l’étendue de leur classe et affichant une entente exceptionnelle avec leurs nouveaux coéquipiers.

Les médias sont sous le charme

Les médias catalans sont sur un petit nuage ce dimanche matin. Certes, les deux Lusitaniens n’ont pas été les seuls Barcelonais à avoir brillé, loin de là, mais ils récoltent de sacrées éloges. Dans les notes de la rencontre, le quotidien Sport attribue ainsi un joli 9/10 à Cancelo, la meilleure note du match. « Il a démontré tout ce qu’il a appris avec Guardiola ces années. C’est plus qu’un latéral », écrit le média. Quant à Félix, il écope d’un 8/10 et est qualifié de « joueur spécial » ayant fait des « débuts spectaculaires ». Rien que ça.

Dans l’autre gros journal sportif catalan, Mundo Deportivo, même son de cloche. Les deux Portugais reçoivent des commentaires particulièrement positifs. Le quotidien explique que Joao Félix est « un attaquant génial ». Le média publie notamment que le joueur a touché 56 ballons, et réussi les 12 passes qu’il a réalisées dans le dernier tiers, signe de son influence dans la construction des actions offensives du Barça. Cancelo lui a encore plus participé au jeu que son compatriote (81 fois, mais il a joué tout le match), et le média le compare déjà à Dani Alves. « Un latéral total », peut-on lire. Il faudra confirmer, mais c’est bien parti…