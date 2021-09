Barça-Grenade : Ronald Araujo estime que les Blaugranas méritaient de gagner

Ce lundi, en clôture de la 5ème journée de LaLiga, le FC Barcelone n'a pas réussi à faire mieux qu'un triste match nul face à Grenade (1-1), qui n'est pas passé loin d'obtenir sa première victoire de la saison au Camp Nou. Les Blaugranas, inoffensifs pendant une longue partie de la partie, ont égalisé en toute fin de match grâce à une tête rageuse de Ronald Araujo, alors que les hommes de Ronald Koeman avaient concédé l'ouverture du score prématurément dans la rencontre. Le buteur du soir a fait part de son sentiment à chaud juste après le coup de sifflet final.

«C'est dommage. Nous voulions gagner ce match devant nos supporters. Mon but est arrivé un peu tard. Ils se sont repliés (pour défendre) et nous avons dominé tout le match. Nous avons dominé tout le match malgré l'ouverture du score rapide de Grenade. Les buts sur coups de pied arrêtés sont des erreurs de concentration. Nous devons corriger ces choses. Nous devons aller prendre 3 points à Cadix (lors de la première journée, NDLR). Nous travaillons bien et ça ne fait que commencer», a notamment déclaré le défenseur central uruguayen au micro du média officiel du Barça à l'issue de la rencontre.