Le joli but de Thiago Messi avec les jeunes de l’Inter Miami

Il n’est pas facile d’être le fils de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Thiago Messi peut en témoigner. Surmédiatisé depuis sa plus tendre enfance, l’aîné des fils Messi a été brillant l’an dernier. Avec l’équipe U12 de l’Inter Miami, Thiago Messi s’est illustré avec 13 buts et 7 passes décisives.

La suite après cette publicité

Un bilan fort pour un joueur de plus en plus traqué par les caméras. Ce week-end, l’une de ces caméras a d’ailleurs capté un superbe but du jeune fils de la Pulga. Trouvé aux abords de la surface, celui qui était au Barça et au PSG comme son père n’a pas hésité et a trompé le gardien adverse avec une frappe limpide.