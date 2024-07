La Liga : la fédération approuve deux nouvelles règles

La fédération espagnole de football (RFEF) a approuvé, ce mardi, les nouvelles règles pour le championnat d’Espagne pour la saison 2024/2025. Cette saison à venir marquera ainsi une révolution avec l’apparition du hors-jeu semi-automatique. D’après AS, cette nouvelle technologie, associée à la VAR, devrait arriver uniquement en Liga, et non dans les divisions inférieures, pour le moment.

Autre nouveauté : un sixième remplacement en cas de commotion cérébrale, afin de protéger les footballeurs en cas de graves blessures. À noter que si une équipe réalise ce sixième changement, l’équipe adverse bénéficiera d’un autre remplacement supplémentaire pour pouvoir remplacer un joueur. Qu’il souffre ou non d’une telle blessure.