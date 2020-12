Barça : l'autocritique de Philippe Coutinho

Revenu au FC Barcelone après un prêt d'un an au Bayern Munich, Philippe Coutinho (28 ans) s'est imposé comme un élément important aux yeux de Ronald Koeman. Un rebond bienvenu après les nombreuses critiques essuyées lors de son arrivée au FC Barcelone et son rendement jugé insuffisant au regard de l'investissement consenti à l'époque (120 M€ + 40 M€ de bonus).

«Je suis le premier à être exigeant. Je sais que mon rendement n’a pas été celui escompté et, comme nous sommes au Barça, nous sommes au centre des attentions. Je peux dire que j’ai beaucoup travaillé mentalement pour être bien et, aujourd’hui, je me considère bien meilleur sur cet aspect», a expliqué le Brésilien en conférence de presse ce lundi, se sentant plus fort et prêt à rendre service au club blaugrana quelle que soit sa position sur le pré.