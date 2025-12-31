La statistique impressionnante de la France à la CAN 2025

D’après notre étude, 107 joueurs sont nés en France, un chiffre qui place le territoire (Départements et régions d’outre-mer compris) très loin devant les autres nations. En seconde place, on retrouve la Côte d’Ivoire (29 naissances), l’Afrique du Sud (28), l’Égypte (25) et le Nigeria (24). Au global, 186 joueurs (soit plus d’un quart des joueurs convoqués à la compétition) sont nés sur le continent européen, confirmant l’impact massif des diasporas sur la compétition. À noter que, pour 31 joueurs, le lieu de naissance n’a pu être précisément identifié en raison de données manquantes.

Voici le classement complet du lieu de naissance des joueurs par pays :

France : 107

Côte d’Ivoire : 29

Afrique du Sud : 28

Égypte : 25

Nigéria : 24

Botswana : 24

Espagne : 24

Zambie : 23

Ouganda : 22

Tanzanie : 22

Zimbabwe : 22

Bénin : 20

Soudan : 20

Mozambique : 20

Angola : 19

Mali : 18

Gabon : 18

Burkina Faso : 17

Royaume-Uni : 17

Cameroun : 15

Sénégal : 15

Maroc : 14

Tunisie : 14

Belgique : 13

Algérie : 12

Guinée Équatoriale : 8

RD Congo : 7

Allemagne : 6

Pays-Bas : 6

Portugal : 5

Suisse : 3

Suède : 2

Comores : 1

Norvège : 1

Kenya : 1

Ghana : 1

Italie : 1

Gambie : 1

États-Unis : 1

Canada : 1

(Non attribué : 31)

Mais la France ne finit pas d’être surprenante car notre analyse régionale met en lumière un phénomène encore plus marquant : 45 joueurs sont nés en Île-de-France, faisant de la région francilienne la zone la plus prolifique au monde pour cette CAN. Elle devance largement la région PACA qui se retrouve en deuxième position (18 naissances) et les districts africains comme Bamako (17), Abidjan Autonome (16) ou la province de Luanda (15).

Voici le classement complet du lieu de naissance des joueurs par région française :

Île-de-France : 45

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 18

Hauts-de-France : 8

Auvergne-Rhône-Alpes : 6

Nouvelle-Aquitaine : 5

Normandie : 4

Pays de la Loire : 4

Grand Est : 4

Occitanie : 3

Mayotte : 3

La Réunion : 3

Bourgogne-Franche-Comté : 1

Bretagne : 1

Corse : 1

Centre-Val de Loire : 1

Notre recherche révèle également que le Maroc est la sélection dont les joueurs sont nés sur le plus grand nombre de territoires différents, six au total. Sur les 28 joueurs convoqués, 14 sont nés au Maroc et 14 à l’étranger : 5 en Espagne, 3 en France, 3 aux Pays-Bas, 2 en Belgique et 1 au Canada, parfaite illustration de la richesse et diversité de la diaspora marocaine à travers le monde.

Il est toutefois intéressant de se rendre compte que ces dynamiques s’expliquent par des faits historiques. Pour les Comores, par exemple, on retrouve 12 joueurs nés dans ou à proximité de villes portuaires françaises telles que Marseille, Dunkerque ou Bordeaux. Cela reflète l’histoire de la diaspora comorienne en France, liée aux “navigateurs”, surnom donné aux Comoriens qui après la seconde guerre mondiale, travaillèrent sur les bateaux des Messageries maritimes, s’installèrent dans ces villes portuaires, puis accueillirent leurs compatriotes venus travailler sur les chantiers navals. L’exemple le plus frappant reste celui de la Guinée Équatoriale, où 19 des 28 joueurs sélectionnés sont nés sur le territoire espagnol. Il y a encore 60 ans, le pays d’Afrique centrale était une province espagnole, ce qui conférait légitimement la nationalité espagnole à la population locale. Cela a naturellement facilité et accéléré les déplacements vers l’Espagne continentale, y compris après l’indépendance du pays en 1968.

Au-delà de ces histoires particulières, il est important, à travers cette recherche, de se rendre compte d’une réalité que la Coupe d’Afrique des Nations confère : sa capacité à rassembler des talents aux parcours uniques et variés, formés sur différents continents, pour défendre ensemble les couleurs de leur nation et tenter de faire flotter leur drapeau au sommet du football africain et sur la scène mondiale.