Monaco et l'OM prêts à bondir sur Justin Kluivert

L'heure du choix. L'OGC Nice doit décider s'il lève ou non l'option d'achat incluse dans le prêt de Justin Kluivert (23 ans) en provenance de l'AS Roma. Une option d'achat, non obligatoire, fixée à 15 M€. Selon La Gazzetta dello Sport, les Azuréens considèreraient ce prix un peu trop élevé, même s'ils ont plutôt été satisfaits des performances du Néerlandais.

La suite après cette publicité

Avec 4 réalisations et 5 passes décisives en 27 apparitions en Ligue 1 et un doublé en quart de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille (4-1), l'international oranje (2 capes) a montré qu'il pouvait être décisif, malgré un manque de régularité parfois. Les Aiglons hésitent toutefois au regard du montant demandé par les Giallorossi. Les Romains, eux, ne s'inquiètent pas.

L'AS Roma n'en veut plus

Si les Niçois passent leur tour, ils n'auront a priori pas beaucoup de mal à trouver d'autres clients pour le natif de Zaandam. La Gazzetta et le Corriere dello Sport assurent en effet en chœur que l'Olympique de Marseille, dont le nom avait déjà été cité par Nice Matin début avril, et l'AS Monaco seraient intéressés par l'ailier et seraient beaucoup moins frileux à l'heure de passer à l'action.

Une chose est sûre, José Mourinho, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence à la tête de l'écurie romanista, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Et alors que son contrat court jusqu'en juin 2023, c'est le moment ou jamais pour le vendre. Il y a donc de grandes chances que l'on retrouve Justin Kluivert en L1 en 2022/23. Reste désormais à savoir où...