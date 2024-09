Manchester United : Erik Ten Hag lance un avertissement à Antony

On ne s’attendait pas à ça lors de son arrivée en 2022. Recruté en toute fin de mercato contre 95 millions d’euros, Antony était censé apporter de grandes choses à Manchester United. En retrouvant son ancien coach à l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, l’ailier brésilien était censé devenir l’un des meilleurs joueurs du monde avec les Red Devils. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le joueur de 23 ans. Raillé de l’autre côté de la Manche pour son niveau ou ses attitudes, le natif d’Osasco est abonné au banc.

La suite après cette publicité

Même son ancien coach ne lui fait plus confiance et ne l’utilise que très peu. En ce début de saison, Antony n’est apparu qu’à une seule reprise. Interrogé sur la situation du numéro 21 mancunien, Ten Hag a expliqué au micro du Manchester Evening News que son ailier allait devoir montrer plus pour jouer plus : «lorsque les joueurs font les bonnes choses à l’entraînement, lorsque l’attitude est bonne et qu’ils montrent des performances à l’entraînement, alors ils gagneront le droit de jouer.» Le message est passé.