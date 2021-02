OM : Olivier Ntcham répond à André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Olivier Ntcham fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Hasard du calendrier, c'est aussi ce mardi que le milieu de terrain faisait sa conférence de presse de présentation à l'OM. Une semaine après la mise à pied d'André Villas-Boas, dont il a été l'acmé du conflit entre le Portugais et sa direction, le joueur a répondu avec un certain caractère à cet épisode houleux. Avec un calme olympien et une certaine détermination, il explique avoir du mal à comprendre.

«On m’a rapporté ces paroles car je n'ai pas écouté. Ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (à l'été 2019, ndlr), l’OM me voulait. Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant», entame le joueur prêté par le Celtic jusqu'à la fin de saison avec option d'achat. Ntcham a même confié une information jusque là restée sous silence.

Ntcham surpris par les déclarations d'André Villas-Boas

«Son agent (à André Villas-Boas, ndlr) voulait travailler avec moi, il voulait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant», assure-t-il. Voilà un nouvel élément qui vient ajouter un peu de piment à une situation qui n'en manquait pas.

Déterminé à réussir dans un club qui vit des moments compliqués entre l'envahissement de la Commanderie par des supporters marseillais, des résultats en chute libre et le départ précipité d'André Villas-Boas, Olivier Ntcham arrive en pleine tempête. Cela ne semble pas le déranger outre mesure, lui qui a surtout essayé de montrer un état d'esprit positif, alors qu'il est lui même en manque de compétition, entre un test positif à la covid-19 et un isolement forcé. Le nouveau numéro 8 olympien part de loin mais avec beaucoup de détermination.