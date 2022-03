Real-PSG : Kylian Mbappé devrait pouvoir jouer

Voilà qui devrait rassurer le peuple rouge et bleu. Selon les informations de L'Équipe, Kylian Mbappé (23 ans) devrait bel et bien être en mesure de tenir sa place avec le Paris SG ce mercredi (21h), sur la pelouse du Real Madrid, pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Et ce malgré son coup reçu sur le pied gauche à l'entraînement ce lundi, ayant mis en alerte l'Hexagone.

«L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h», avait de son côté indiqué le PSG par le biais d'un communiqué. Des premières nouvelles rassurantes qui tombent à pic pour le champion du monde 2018. Mais aussi pour les supporters parisiens, qui savent pertinemment à quel point Kylian Mbappé est essentiel au sein du collectif de Mauricio Pochettino.

