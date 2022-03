Blessure Kylian Mbappé : le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain retient son souffle. Alors qu’il prépare son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (mercredi, 21h), le club francilien redoute de devoir se passer des services de Kylian Mbappé. Leader incontesté des Rouge-et-Bleu, le buteur a été victime d’un choc à l’entraînement avec Idrissa Gueye. Parti passer des examens, Mbappé va devoir patienter avant de savoir s’il peut ou non jouer ce choc.

«Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h. Sergio Ramos s’entraîne individuellement jusqu'à la fin de la semaine. Ander Herrera s’entraîne individuellement et continue les soins pour sa conjonctivite. Il reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine», indique le club de la capitale sur son site officiel.

Le Bondynois ne sait donc pas encore s’il foulera ou non la pelouse du Santiago Bernabéu, mais il est certain de faire le voyage en direction de la capitale espagnole. Quoiqu’il en soit, Paris est décidément maudit lorsque les grands rendez-vous de Ligue des Champions arrivent. Après Neymar en 2018 et 2019 et Mbappé juste avant le Final Four de Lisbonne en 2020, les stars du club ne sont pas épargnées par les pépins physiques.