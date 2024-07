Chelsea : Lesley Ugochukwu attise les convoitises

Le centre de formation du Stade Rennais n’arrête pas de sortir de grands talents qui s’exportent à merveille en Europe. Alors que Jeanuël Belocian a filé au Bayer Leverkusen en début de mercato, Désiré Doué affole le mercato depuis de nombreuses semaines maintenant. Ces ventes de cracks sont devenues l’une des spécialités bretonnes. Et force est de constater qu’il y a plus de galettes que de saucisses à ce rayon-là.

La suite après cette publicité

Rien que l’année dernière, Mathys Tel et Lesley Ugochukwu, deux grands talents du centre de formation des pensionnaires du Roazhon Park, avaient quitté Rennes pour rejoindre respectivement le Bayern Munich et Chelsea. Alors que le premier cité a choqué la Bundesliga et l’Allemagne à coups d’entrée incisives et de gardiens trompés, le second a également été en vue avec les Blues. Attiré par les Londoniens contre 27 millions d’euros, le milieu de terrain de la génération 2004 a fait parler sa puissance et sa technique dans l’entrejeu de Chelsea la saison passée. Auteur de quinze apparitions sous la tunique des hommes de Mauricio Pochettino, le natif de Rennes a par ailleurs été présent dans le onze avant qu’une blessure aux ischios ne vienne l’éloigner des terrains durant quelques mois.

À lire

Chelsea rejette la première offre d’Al-Ittihad pour Kepa Arrizabalaga !

Chelsea veut prêter Ugochukwu, plusieurs formations de Premier League aux aguets

Malgré cette gêne physique éphémère, le talent du joueur a été décelé outre-Manche. À tel point que plusieurs observateurs du club londonien ont commencé à clairement projeter Lesley Ugochukwu dans le onze des Blues. Pour autant, les dirigeants ont d’autres idées en tête avec leur pépite. En effet, selon nos informations, les équipes de recrutement de Todd Boehly souhaitent envoyer en prêt l’ancien du SRFC. Un intérêt également présent chez le joueur, qui souhaite rester en Premier League selon nos informations. La saison passée, un prêt était pareillement envisagé pour le joueur avant que celui-ci ne convainque Mauricio Pochettino de le conserver dans l’effectif à l’aide de bonnes performances.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien, trois équipes d’outre-Manche sont intéressées par les services du joueur. Everton figure parmi cette liste de prétendants d’après nos indiscrétions. D’autres clubs étrangers, dont un de Ligue 1, souhaitent aussi enrôler le talent de 20 ans, estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Actuellement avec l’équipe de France olympique pour leur stage de préparation aux JO de Paris, Lesley Ugochukwu a été passeur décisif ce jeudi lors du festival des hommes de Thierry Henry contre la République dominicaine (7-0). Pour autant, réserviste, il ne devrait pas être de la partie dans la capitale. Il devra choisir un club pour son avenir qui s’annonce brillant en Angleterre.