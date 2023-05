Liga : l’Atlético de Madrid s’incline à Elche et perd sa deuxième place

Suite de la 34e journée de la Liga ce dimanche après-midi avec Elche, lanterne rouge du championnat, qui recevait l’Atlético de Madrid, deuxième au classement avant ce week-end mais sur la dernière marche du podium après la victoire du Real Madrid à domicile contre Getafe samedi soir. Les Colchoneros tombaient dans le sud-est de la péninsule sur la plus petite des marges (1-0).

Le seul but de la rencontre était inscrit par le milieu de terrain espagnol Fidel avant la pause, pour son deuxième but sur ses trois derniers matches (41e). Une victoire de prestige pour une équipe déjà condamnée à la relégation en deuxième division. Les hommes de Diego Simeone, quant à eux, restaient troisièmes de Liga et pouvaient voir le FC Barcelone être sacré champion en cas de victoire lors du derby face à l’Espanyol ce soir à Cornella (21h).

