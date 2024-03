Brest : Hugo Magnetti prolonge jusqu’en 2027

L’incroyable saison du Stade Brestois. Alors que beaucoup les voyaient concourir pour le maintien ou, au mieux, finir dans le ventre mou, les Bretons déjouent totalement les pronostics et pointent à une formidable deuxième place dans l’élite. Dans cette surprenante formation, Eric Roy a réservé une place de choix à Hugo Magnetti. Le natif de Marseille est indéboulonnable dans le système des Ty-Zefs et compte 26 apparitions lors de cette cuvée.

Un nouveau statut qui a permis au milieu de 25 ans de bénéficier d’une prolongation de contrat ce lundi. «Il se sent visiblement comme chez lui dans la Cité du Ponant ! Arrivé en 2017 et désormais taulier du club, Hugo Magnetti a prolongé son bail au Stade Brestois pour une saison de plus, soit jusqu’en 2027. Notre numéro 8, qui a disputé 23 des 24 matches de Ligue 1 Uber Eats cette saison (2 buts) montre avec cette prolongation son attachement et sa fidélité au club», peut-on lire dans le communiqué du SB29.