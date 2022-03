Bordeaux : le vestiaire sort du silence

Les langues se délient du côté de Bordeaux. Suite aux accusations de racisme à l'encontre de Benoît Costil et Laurent Koscielny ces derniers jours, le groupe des Girondins a pris la parole comme un seul homme pour répondre, via un communiqué officiel transmis à Sud-Ouest.

La suite après cette publicité

« À la suite des différents articles parus hier, le groupe professionnel s’associe au club pour démentir formellement les accusations de racisme à l’encontre des joueurs de l’équipe. Nous condamnons toute forme de racisme dans le foot et dans la société. Nous souhaitons maintenant nous consacrer à notre mission et retrouver l’apaisement. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Soyez sûrs que nous lutterons pour sauver le club et le maintenir parmi l’élite», peut-on lire. À noter que Koscielny a lui aussi communiqué à ce sujet et que Costil a porté plaine pour diffamation.