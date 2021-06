Le début de l'Euro rend fou tout le continent, Manchester United passe à l'offensive pour Jadon Sancho

La suite après cette publicité

L'Euro est dans toutes les têtes

En France, l'intérêt pour l'Euro est au maximum, mais c'est pareil partout sur le continent. En effet, le début de la compétition fait les gros titres des journaux. C'est le cas pour AD, par exemple. Le média néerlandais se demande ainsi «qui va prendre la coupe?» On peut apercevoir quelques favoris mis en avant sur cette couverture, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas forcément, mais aussi le Portugal. D'ailleurs, l'Euro fait aussi parler dans la presse lusitanienne à l'instar d'A Bola qui pense déjà à «la dernière étape». Pour le journal, «le rêve d'atteindre Wembley commence aujourd'hui». L'Euro 2020 fait également réagir dans les médias allemands comme avec le Berliner Morgenpost. Même chose en Espagne, comme avec Marca qui apporte son soutient total à la Roja, en grande difficulté en ce moment à cause des cas positifs de Covid au sein de la sélection...

Accord entre United et Sancho

En Angleterre, un homme fait beaucoup de bruit c'est Jadon Sancho ! Tous les quotidiens ne parlent que de cette offre faite par Manchester United au Borussia Dortmund pour le jeune attaquant. Selon The Sun, il y aurait un accord de trouvé avec le joueur sur le salaire et sur un contrat de 5 ans. En revanche, comme l'explique The Guardian, Dortmund demande aux Red Devils d'aller plus loin que cette première offre d'environ 67 M£, soit environ 77 M€. C'est aussi ce qu'avance The Independant. Selon le quotidien britannique, le club allemand demanderait au moins un chèque de 80 M£ en échange du joueur, soit près de 93 M€ ! Une sacrée somme qui pourrait faire de Sancho l'un des plus gros transferts de l'été, en tout cas United serait déterminé à le faire venir juste après l'Euro.

«Je veux entraîner au plus haut niveau»

Du côté de l'Espagne, le Barça continue de faire les gros titres, mais aujourd'hui ce sont surtout les déclarations de Xavi. En contrat avec son équipe d'Al-Sadd jusqu'en 2023, il a pourtant affirmé qu'il était sur le marché et qu'il visait un très gros club. «J’essaie de me préparer au jour où le Barça, ou un autre club, viendra», a-t-il affirmé. «Mon idée ce n’est pas le Barça B. Ce ne serait pas un drame d’entraîner un club formateur, mais je veux entraîner au plus haut niveau.»