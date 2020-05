Ligue 1 : la réponse de Wissam Ben Yedder à Kylian Mbappé

Jeudi, la Ligue de Football Professionnel a acté les classements finaux des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est l'attaquant du PSG Kylian Mbappé qui a été désigné meilleur buteur de la saison 2019/2020 avec 18 buts, devant Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco, qui a inscrit le même nombre de buts. Un seul trophée est décerné et la LFP a expliqué pourquoi il revient à Kylian Mbappé. «Il devance le Monégasque Wissam Ben Yedder, également auteur de 18 buts mais 2e car il a moins marqué dans le jeu que Kylian Mbappé (15 fois contre 18).»

Beau joueur, sur son compte Twitter, le natif de Bondy a réclamé une récompense pour le joueur de Monaco. «Merci à tous pour vos messages. Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année...», a écrit Kylian Mbappé. La saison dernière en Angleterre, Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang avaient tous les trois remporté le Soulier d'Or avec 22 buts. Un message qui n'a pas tardé à faire réagir le principal intéressé, visiblement amusé. «Merci frérot, félicitations à toi (on peut faire garde alternée si tu veux),» a répondu Wissam Ben Yedder par tweet interposé. Le groupe vit bien.