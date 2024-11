PSG - Atlético : la clim posée par Angel Correa

Dominateur toute la rencontre face à l’Atlético de Madrid, Paris a croulé (2-1) et se retrouve au bord de l’abîme. Après 4 journées de phase de Ligue de C1, les joueurs de Luis Enrique pointent à la 25e place, et ne sont donc, à date, même pas barragistes.

La suite après cette publicité

C’est d’autant plus cruel que les Parisiens ont concédé la défaite dans les tous derniers instants du match, avec un contre rondement initié par Griezmann, et conclu par Angel Correa. De quoi doucher les ardeurs parisiennes… et peut-être ses espoirs de qualification.