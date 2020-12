Le plaidoyer de Florentino Pérez pour une Super League européenne

La Super League européenne fera tôt ou tard son apparition dans le paysage footballistique. Ce n'est qu'une question de temps mais la pandémie puis la crise économique que cela a provoqué ont sans doute accéléré cette mutation tant désirée par les grands clubs du continent. Ce dimanche lors de l'assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez a tenu un discours favorable à la création de cette nouvelle compétition et le plus tôt possible. Selon lui, il en dépend de l'avenir économique des clubs. «Plus rien ne sera plus jamais pareil. La pandémie a tout changé. Cela nous a tous rendus plus vulnérables, ainsi que le monde du football. Le football a besoin de formules qui le rendent plus compétitif et excitant. Le Real Madrid a participé à toutes les innovations et a protégé ces innovations de notre sport. Le club a été le seul fondateur de la FIFA en 1904 avec sept fédérations nationales. En 1955, le journal L'Equipe et le Real Madrid ont promu la création de la Coupe d'Europe, un moment révolutionnaire qui a changé l'histoire du football… » a rappelé le dirigeant.

Sans la nommer directement, il a ensuite réclamé l'entrée en vigueur d'une Super League européenne, dont le projet a déjà largement débuté. «Sans tous ces changements, le football n'aurait pas été le même. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau changement. Le football doit affronter cette nouvelle époque. Les fans eux-mêmes sont confrontés à une saturation du calendrier qui rend tout très difficile, même l'identification de la compétition qui se joue. Il y a des joueurs qui sont blessés par cette saturation. La réforme du football ne peut pas attendre et doit être entreprise. Nous avons la responsabilité de lutter pour ce changement. Les nouvelles générations consomment plus de contenu. Il faut améliorer la compétitivité et la qualité.» Fervent partisan de cette nouvelle formule, Florentino Pérez attend maintenant de passer à l'action.