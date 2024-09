Algérie : mais que se passe-t-il avec Farès Chaïbi ?

Depuis quelques années, l’Algérie ne cesse pas de décevoir. Malgré une CAN 2019 mémorable, les Fennecs n’ont plus rien gagné depuis et sort de plusieurs fiascos qui ont coûté notamment la place de Djamel Belmadi sur le banc de la sélection. En effet, misérable lors de la CAN 2021, les coéquipiers d’un Riyad Mahrez insipide ont encore été éliminés lors de la phase de poules de la version 2023 en Côte d’Ivoire. Une double désillusion à laquelle il faut ajouter la terrible non-qualification à la Coupe du monde 2022 lors d’un but en fin de rencontre de Karl Toko Ekambi. Après toutes ces humiliations, la Fédération algérienne a décidé de frapper fort en nommant Vladimir Petkovic en début d’année.

Auteur d’un début de bilan en dents de scie, le sélectionneur bosnien s’était illustré en refusant d’appeler Riyad Mahrez à deux reprises. Alors que la hache de guerre semble enterrée avec l’ailier d’Al-Ahli, un autre cas est problématique chez les Guerriers du Désert : celui de Farès Chaïbi. Appelé pour la première fois avec Djamel Belmadi courant 2023, le natif de Bron est visiblement persona non grata sous les ordres de Vladimir Petkovic. Pour autant, le joeuur de l’Eintracht Francfort enchaîne les prestations convaincantes en Allemagne et est largement au niveau pour prétendre à une place de titulaire dans le onze algérien.

Les explications nébuleuses de Vladimir Petkovic

Auteur de 4 buts et 11 passes décisives en 39 rencontres pour sa première saison de l’autre côté du Rhin, le joueur formé au TFC ne rentre pourtant pas dans les plans d’une sélection qu’il a décidé de rejoindre malgré les sollicitations des équipes de jeunes en France. Déjà non convoqué en juin dernier, Chaïbi avait dû se contenter d’explications peu convaincantes de la part de son nouveau sélectionneur : «certes, Chaïbi a bien terminé la saison, mais son niveau a manqué de constance. Autrement dit, il y a eu des hauts et des bas. C’est un jeune joueur avec un avenir prometteur, mais il doit redoubler d’efforts pour revenir en sélection.»

Vu le vivier offensif de l’Algérie, prétendre que Chaïbi n’a pas le niveau pour être appelé n’est pas une explication viable. Encore relancé sur l’absence du talent de 21 ans pour le rassemblement de septembre, Petkovic a encore livré des justifications douteuses, accusant presque le joueur d’être trop polyvalent : «Chaïbi est un bon joueur. Je le suis beaucoup. J’ai préféré prendre des joueurs qui ont des postes bien fixes comme Hadj Moussa ou Sayoud. Chaïbi, je le suis et chaque week-end on l’évalue.» Mais que se cache-t-il derrière cette situation assez ubuesque ?

Alors que les médias algériens évoquent des problèmes comportementaux derrière cette mise à l’écart, aucune raison plausible n’a pour le moment été livrée. De quoi logiquement frustrer le milieu polyvalent qui se mue dans le silence également. Une chose est désormais sûre : Petkovic ne devra pas rater les deux prochains matches des Fennecs face à la Guinée Équatoriale (ce jeudi, 21h) et au Liberia (mardi, 18h) pour le compte des éliminatoires à la prochaine CAN. Dans le cas contraire, les absents ont toujours tort et Chaïbi pourrait attendre encore longtemps avant d’être rappelé…