Vers une candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ?

Jean-Michel Aulas pourrait-il se lancer en politique ? Interrogé dans les colonnes du Figaro sur une éventuelle candidature aux municipales de 2026 à Lyon, l’ex-président de l’OL ne ferme pas la porte. « J’y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. Ils me font tous l’honneur de me demander des conseils… À Lyon, nous devons pouvoir mieux faire, et parfois j’ai l’impression que ça part dans tous les sens. Une ville doit être au service de tous les citoyens », explique l’homme de 75 ans.

L’actuel vice-président délégué de la FFF, qui a cédé l’OL à John Textor en 2022, évoque ainsi pour la première fois une possible implication politique, après avoir longtemps refusé cette idée. « Aujourd’hui, je suis plus libre, moins les mains dans le cambouis de mes entreprises. J’aurais pu quitter Lyon pour tout un tas de raisons, et notamment économiques, pourtant je ne l’ai jamais fait. Je suis Lyonnais d’origine, j’ai fait mes études à Lyon, j’ai créé mes premières entreprises ici, comment voulez-vous que je ferme la porte à Lyon ? Aujourd’hui, l’univers des possibles s’ouvre à moi : directement ou indirectement, du simple coup de main aux conseils très concrets, nous verrons bien », conclue-t-il.