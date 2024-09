PSG : le départ de Kylian Mbappé a déjà provoqué des pertes

Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) a quitté définitivement le Paris Saint-Germain. Au-delà de la perte sportive, le départ du Français a eu des conséquences négatives concernant le merchandising et le marketing. L’Equipe révèle ce mercredi que le club de la capitale, qui se réjouit d’avoir passé la barre des 10 millions de fans sur sa chaîne WhatsApp, a perdu de nombreux abonnés sur son compte Instagram.

En effet, ils sont 5 à 10 millions de moins depuis le départ de KM9. Le quotidien sportif ajoute que les pensionnaires du Parc des Princes attirent moins la presse et surtout qu’ils vendent également moins de maillots sans Mbappé, mais aussi Neymar et Lionel Messi, partis il y a un an. Hormis Kang-in Lee, qui a une grosse cote en Asie, les joueurs de Luis Enrique ne sont pas de gros vendeurs de maillots.