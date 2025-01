Un cador anglais prêt à relancer Jack Grealish

Jack Grealish est au creux de la vague. Avec 0 but inscrit en 2024, l’international anglais vient de clore une année qu’il devra rapidement ranger dans la boîte à mauvais souvenirs, certainement la plus compliquée depuis le début de sa carrière. Il faut le dire, la crise inédite traversée par Manchester City ces dernières semaines n’a pas non plus favorisé son retour au premier plan…

Mais selon le Daily Mail, un club de Premier League étudierait la possibilité de se faire prêter l’ancien joueur d’Aston Villa, sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, afin de le relancer : il s’agit de Tottenham. Pour les Spurs, l’idée serait de bénéficier des services de l’Anglais jusqu’à la fin de la saison, mais que Manchester City accepte de payer la majeure partie de son salaire, estimé à 360 000 euros par semaine.