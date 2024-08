OL : les débuts compliqués de Georges Mikautadze

Il y a des histoires qui ont de quoi rendre heureux. Celle de Georges Mikautadze a de quoi esquisser plus d’un sourire sur les visages des supporters lyonnais. Enfant du club et natif de Lyon, le Géorgien a fait le choix du cœur cet été après un Euro historique avec la Géorgie. Pisté par plusieurs grosses écuries européennes dont l’AS Monaco pour qui il était tout proche de s’engager, l’ancien du FC Metz a finalement patienté pour s’engager avec le club de sa ville, l’Olympique Lyonnais. Recruté pour 20 millions d’euros, son arrivée a forcément suscité d’énormes espoirs entre Rhône et Saône.

La suite après cette publicité

Enfilant les buts comme des perles lors de la deuxième partie de saison avec Metz, le nouveau numéro 69 des Gones se devait de former un duo excitant avec Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque. Finalement, à l’instar du début de saison lyonnais, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Profitant de l’absence du Général, qui avait besoin de souffler après des JO éreintants, l’attaquant de 23 ans était titularisé en pointe contre Rennes. Incapable de réellement peser sur la défense rennaise, Mikautadze avait montré de bonnes choses dans le jeu mais n’avait pas pu éviter la déroute rhodanienne. Pire encore, son penalty manqué en début de seconde période a également eu son incidence sur l’issue de la rencontre.

À lire

Le dossier Ernest Nuamah a mis l’OL dans tous ses états

Toujours pas de but pour Georges Mikautadze avec l’OL

Jugé décevant par son entraîneur, il avait vu le retour d’Alexandre Lacazette lui coûter sa place dans le onze. Remplaçant contre Monaco, une équipe qu’il aurait pu rejoindre il y a quelques semaines, le Géorgien a finalement profité de la blessure d’Ernest Nuamah pour rentrer rapidement en jeu. Finalement, tout comme son équipe, la prestation de Mikautadze aura été encore totalement ratée. Pour autant, le droitier a pu compter sur le soutien de Pierre Sage qui l’avait soutenu en conférence de presse avant d’affronter Strasbourg ce vendredi et qui avait donné des explications à sa méforme : «en tant qu’homme, j’ai rapidement compris que c’était un jeune Lyonnais, dans sa manière de s’exprimer, dans ses postures. Mais c’est aussi quelqu’un qui a une bonne éducation, puisqu’on voit qu’il y a une relation à l’autre et une relation avec les personnes plus âgées qui l’accompagnent qui est très respectueuse. Il est arrivé dans une situation un peu tardive dans notre préparation vu qu’il avait fait l’Euro. On a accéléré le processus de manière à lui donner un maximum de temps de jeu, mais on ne peut pas rattraper 3 semaines ou 4 semaines en 2 semaines, malheureusent.»

La suite après cette publicité

Le tacticien de 45 ans avait décidé de joindre les actes à la parole en lui faisant entamer la rencontre face au RCSA ce vendredi. Titularisé pour la première fois dans une attaque à deux avec Alexandre Lacazette, le goleador géorgien a encore réalisé une prestation morose. Ayant droit à des caviars d’Alexandre Lacazette, le Lyonnais n’a pas su ouvrir son compteur avec l’OL et sa sortie en seconde période a amené l’OL à se rebiffer et à arracher une victoire mémorable grâce à son duo de remplaçants Malick Fofana-Gift Orban. Et alors que le buteur nigérian s’est offert un doublé salvateur, les peines de Mikautadze à s’imposer comme un indiscutable de l’OL pourraient encore être d’actualité dans les prochains jours. Comme souvent dans cette situation, une simple banderille pourrait tout débloquer…En attendant, Georges Mikautadze pourra se refaire la cerise avec la sélection géorgienne pour revenir en forme le 14 septembre prochain à Lens.