FC Barcelone : grosse blessure pour Pedri

Jeune et frêle, et pourtant l'un des plus grands talents de sa génération. À l'image de la soirée du FC Barcelone, balayé dans son Camp Nou par l'Eintracht Francfort (2-3) la nuit dernière, Pedri a vécu une sortie cauchemardesque en quart de finale retour de la Ligue Europa. Contraint de laisser sa place à Frenkie de Jong, à la mi-temps, le joueur de 19 ans est sérieusement touché.

La suite après cette publicité

Le club blaugrana a publié un communiqué expliquant que «les examens réalisés sur Pedri ont confirmé une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution.» On évalue son indisponibilité entre 6 et 8 semaines. La saison du Canarien, déjà absent d'août à janvier pour une blessure à l'ischio-jambier, semble terminée. À moins que...