Tottenham : le constat lucide d'Antonio Conte

Antonio Conte n'est pas dupe. Le technicien italien de 52 ans, récemment nommé manager des Spurs, est, au contraire, bien conscient des difficultés qui l'attendent du côté du Tottenham Hotspur Stadium. S'il n'a pour le moment pas connu la défaite après avoir dirigé ses deux premières rencontres (victoire contre le Vitesse Arnheim en C4, puis nul à Everton en Premier League), ses joueurs ont vécu un début de saison en demi-teinte sous les ordres de son prédécesseur, Nuno Espirito Santo. « Je dois être honnête avec les fans et dire qu'actuellement et pour de nombreuses raisons, il y a un écart avec au moins quatre équipes », a-t-il dans un premier temps lâché au cours d'un entretien à Sky Sports.

« Nous devons travailler dur pour essayer de combler cet écart en peu de temps. Si vous obtenez le temps, vous ne pouvez pas le perdre », a ensuite poursuivi l'ancien coach de Chelsea, de la Juventus ou encore de l'Inter Milan. Avant de rassurer, plus ambitieux que jamais. « L'objectif pour moi et pour le club est d'être compétitif et d'essayer de se battre avec des équipes que je pense en ce moment supérieures à nous. Arriver en milieu de saison n'est pas facile pour moi et pour tout le monde mais c'est un autre grand défi. C'est peut-être défi un peu plus difficile à relever que ce que j'ai connu auparavant, mais j'aime ce type de situation. »