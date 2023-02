Stade Brestois : Michel Der Zakarian règle ses comptes

La suite après cette publicité

Son départ du Stade Brestois 29 le 11 octobre dernier n’est toujours pas digéré. Dans un entretien à L’Equipe, Michel Der Zakarian reconnaît que le choc est encore présent, quasiment quatre mois plus tard. Ça n’est que la seconde fois dans sa carrière que cela lui arrive (après Nantes en 2008). Même si la situation sportive du club était véritablement périlleuse (1 seule victoire après 10 journées, dernier de Ligue 1 avec 6 points au compteur), l’entraîneur estime qu’il avait les moyens de redresser la barre. «Le fait qu’il y ait quatre descentes, cette saison, fait peur à de nombreuses directions, d’un point de vue financier», remarque-t-il.

La crainte de finir dans la zone rouge, mais c’est également un recrutement pas assez ambitieux à son goût et des joueurs en dessous de leur niveau qui ont aussi plombé le début de saison des Bretons. «Tous les choix dans le recrutement n’ont pas été judicieux. Ensuite, des joueurs voulaient partir, comme Franck Honorat, et le club a refusé. Il avait donc la tête à l’envers. Il y a aussi eu des blessures, comme celle de Steve Mounié (talon), qui n’a pu jouer que quelques minutes (contre l’AC Ajaccio, 0-1, le 18 septembre). Et plusieurs joueurs clés n’étaient pas à leur niveau. En début de saison, on avait même du mal à faire des dix contre dix, à l’entraînement.» Der Zakarian explique enfin qu’il aurait sans doute dû changer certaines de ses méthodes dans un groupe en manque de leader et être moins directif. Désormais, Eric Roy est à la barre et Brest est remonté à la 15e place.

