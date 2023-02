Eric Roy trolle le PSG et les clubs qui ont raté des recrues de dernière minute

La suite après cette publicité

Après le match nul face à l’OL, Eric Roy s’est présenté en conférence de presse. Il a d’ailleurs annoncé la signature de Loïc Rémy, libre et qui s’entraînait avec son équipe depuis quelques jours.

Il en a aussi profité pour troller avec le sourire les clubs qui ont échoué en fin de mercato dont le PSG, qui a manqué le prêt du Marocain Hakim Ziyech (Chelsea). «C’est-à-dire que nous on n’a pas raté un joueur à la fin du mercato. Ce n’était pas prévu et on n’en a fait signer un. C’était dans l’autre sens.» Les clubs concernés apprécieront ou pas.

À lire

Rien ne va plus entre le PSG et Chelsea