Manchester United : l'arrivée possible d'Adrien Rabiot fait déjà jaser !

On a connu la presse anglaise plus enthousiaste à l'heure d'évoquer l'arrivée d'un international français. Mais Adrien Rabiot n'a pas cette chance, au contraire. L'annonce d'un accord entre Manchester United et la Juventus pour son transfert (aux alentours de 18 M€ + 6 M€ de bonus) ne déclenche que scepticisme et ironie. Plus en raison de la stratégie des Red Devils que du niveau du milieu de terrain français.

Cela fait des semaines que Manchester United patine dans le dossier Frenkie de Jong, recrue idéale aux yeux d'Erik ten Hag mais imaginaire puisque le milieu néerlandais, pas fou, a bien constaté que le club mancunien ne traversait pas la meilleure période de son histoire. MU a donc aligné la paire Fred-McTominay, une fois de plus, pour lancer sa saison face à Brighton pour un résultat toujours aussi décevant (défaite 1-2). Autre conséquence, l'accélération sur le dossier Adrien Rabiot.

Le Français serait séduit à l'idée de rejoindre Old Trafford, lui qui arrive à un an de la fin de son contrat avec la Juventus Turin. Un boulevard s'offre à lui pour s'imposer dans l'entrejeu et donc ne pas mettre en péril sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais son CV, habillé des noms PSG et Juventus, ne fait pas particulièrement rêver l'Angleterre. « Un Manchester désespéré vise Rabiot et Arnautovic » titre par exemple le Daily Telegraph. Les autres s'amusent de la situation du joueur, représenté par sa mère, qui va donc négocier avec les dirigeants de United.

Des doutes sur l'apport de Rabiot

Le plus sérieux Sky Sports tente de présenter le joueur. « Pourquoi MU signe Rabiot », titre le média, qui retrace la carrière du joueur et évoque le flou autour de sa meilleure position. S'il possède un bon ratio dans les duels gagnés, il ne dépasse pas les autres milieux de terrain sur les statistiques de passes clés. L'entraîneur Graeme Souness, sur les ondes de Talksport, a évoqué ses interrogations au sujet de Rabiot. « Il était au PSG et est parti à la Juve, en fin de contrat. Il n'a pas tout accompli là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit une amélioration à ce que MU a déjà en magasin. (…) Si tu as des difficultés en Italie, alors j'ai des réserves sur tes chances de réussite en Premier League ».

Les fans de Manchester United, déçus du recrutement effectué jusque-là (Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia), se contenteront-ils d'Adrien Rabiot ? Pas sûr, mais le Français sera malgré lui associé au mauvais mercato réalisé par les dirigeants mancuniens. Il suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux et les blagues qui fleurissent au sujet de la possible arrivée de Marko Arnautovic...