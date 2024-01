FC Barcelone : ça commence à sentir mauvais pour Jules Koundé

Les temps sont durs à Barcelone. Inutile de revenir sur tous les soucis que traverse l’écurie catalane, qui a pourtant soulevé le titre de champion d’Espagne il y a quelques mois seulement. Au coeur des critiques, on retrouve forcément Xavi, et même chez ses joueurs, rares sont ceux qui conservent une belle cote de popularité auprès des fans et des médias en ce moment. Jules Koundé, souvent trimballé entre la défense centrale et le flanc droit, n’en fait clairement pas partie.

Le Français traverse un moment difficile, et ça ne passe pas inaperçu. Comme l’indique le quotidien Sport, en interne, il y a beaucoup de doutes et de questions sur son niveau de jeu récent. Des erreurs, des fautes de concentration, et un niveau bien en-dessus de celui auquel il est habitué, à l’image de sa mauvaise prestation face à l’Athletic en Coupe du Roi mercredi soir. Une situation qui inquiète donc dirigeants comme membres du staff technique.

Une vente cet été ?

A tel point que certains dirigeants envisagent déjà une vente de l’ancien de Séville lors du prochain mercato estival. Histoire de rentabiliser l’investissement réalisé à l’été 2022 assez rapidement et ne pas risquer de voir sa valeur continuer de chuter. Clairement, Koundé n’est plus considéré comme un joueur intouchable en vue de l’avenir et l’apparition de Pau Cubarsí donne encore plus de raisons aux dirigeants barcelonais de se séparer du joueur formé aux Girondins de Bordeaux.

Une méforme qui a aussi été signalée par ses coéquipiers. Dans le vestiaire, on sent un Koundé un poeu plus éteint et moins jovial que d’habitude, lui qui a perdu des amis comme Dembélé et Kessié l’été dernier. Clairement, si Jules Koundé veut s’inscrire sur la durée du côté du FC Barcelone, il va devoir hausser son niveau de performance sur cette deuxième partie de saison…