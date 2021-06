Emiliano Buendia file à Aston Villa

Sacré champion de Championship avec Norwich, Emiliano Buendia ne jouera pas en Premier League avec les Canaries. Le milieu de terrain argentin (15 buts en 39 matches) a en effet signé avec Aston Villa.

Les Villans viennent en effet d'annoncer qu'un accord a été trouvé avec Norwich pour le transfert du meilleur joueur de Championship cette saison, récemment convoqué en sélection d'Argentine. Aucun autre détail n'a cependant été précisé.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.