Real Madrid : Carlo Ancelotti seul au monde dans l’histoire de la Ligue des Champions

Le Real Madrid défie Manchester City ce mardi soir, sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Cette rencontre, au parfum de grande finale, marque le 200ème match dirigé par l’entraîneur italien, Carlo Ancelotti, dans cette mythique compétition. Il est le seul de l’histoire à avoir atteint cette barre symbolique.

Coach légendaire ayant dirigé des grands clubs européens comme le Bayern Munich, Chelsea, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, Carlo Ancelotti affiche un solide bilan de 114 victoires sur 199 rencontres dirigées pour seulement 41 défaites. Sir Alex Ferguson (190) et Arsène Wenger (178) complètent le podium de ce classement. A la 4e place, on retrouve Pep Guardiola, adversaire des Merengues ce soir, qui fêtera lui son 168ème match en C1.

