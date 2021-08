Ligue 1 : Lille retrouve la victoire contre Montpellier

Après le traditionnel multiplex de 15 heures, la quatrième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec une affiche prometteuse opposant Lille (18e, 2 pts) à Montpellier (10e, 4 pts). Au stade Pierre-Mauroy, les champions de France en titre étaient déjà sous pression après trois premières sorties décevantes. Toujours à la recherche de leur première victoire cette saison, le LOSC restait sur deux matchs nuls face à Metz (3-3) et Saint-Étienne (1-1) après avoir été sèchement battu sur leur pelouse contre l'OGC Nice (0-4). De son côté, le MHSC, récemment orphelin d'Andy Delort parti au Gym, connaissait également un début de championnat contrasté. Battus d'entrée par l'OM (2-3), les Héraultais décrochaient, dimanche dernier, leur premier succès face à Lorient (3-1) après avoir été accroché contre Reims (3-3).

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec pouvait s'appuyer sur l'arrivée du gardien croate de 25 ans, Ivo Grbic, prêté un an par l'Atlético de Madrid. Lille se présentait donc en 4-4-2 avec plusieurs changements. Touché musculairement, Jonathan Bamba cédait sa place au très jeune Angel Gomes (20 ans), légèrement en retrait d'un séduisant duo d'attaque. Burak Yilmaz, incertain pour ce match, était finalement présent aux côtés de Jonathan David. Pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, il s'agissait donc « du match d'après », puisque le départ du buteur et capitaine Andy Delort, désormais niçois, profitait à Florent Mollet qui intégrait le 4-2-3-1 du MHSC. Aucun autre changement à signaler dans le onze vainqueur la semaine dernière.

Des débuts poussifs...

Dans une rencontre débutée sur un faux rythme et avec beaucoup de déchets techniques, les deux formations s'observaient sans se montrer dangereuses aux abords des surfaces. Si Yilmaz (2e) et Xeka (13e) s'essayaient tour à tour, leurs tentatives imprécises symbolisaient une entame très poussive. Dans cette torpeur, Savanier provoquait le premier frisson dans les travées de Pierre-Mauroy. S'appuyant sur Mavididi, le meneur de jeu montpelliérain armait une belle frappe flottante, flirtant avec la lucarne gauche du but nordiste (20e). Gênés par la maîtrise techniques des milieux héraultais, les coéquipiers de Yazici éprouvaient le plus grand mal à imprimer leur rythme.

Peu inspirés et dans un match très haché, les Lillois étaient pourtant proches de profiter d'un cadeau signé Sakho. Dépossédée du ballon après un contrôle manqué, la nouvelle recrue du MHSC voyait Yilmaz filait seul au but mais ni sa frappe repoussée par Bertaud ni la tentative de David qui avait bien suivi ne trouvaient la faille (32e). Et le match allait finalement s'enflammer. Dans le temps additionnel de cette première période, Yazici trouvait d'abord les gants de Bertaud (45e) avant de libérer les siens. Sur un centre de Xeka, Fonte remisait de la tête sur l'ailier turc qui concluait d'une reprise victorieuse (1-0, 45+1e). Pas le temps de fêter l'ouverture du score. Dans la foulée, Mavididi, servi sur la gauche, trouvait Laborde au cœur de la surface qui terminait d'un plat du pied gauche rageur (1-1, 45+4e). Et les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos (1-1).

Yusuf Yazici, le Turc en plus

Au retour des vestiaires, les Dogues revenaient avec de belles intentions offensives et Yazici, très actif, voyait sa tentative fuir le cadre du portier héraultais (47e). Porté par la vivacité de l'international turc (34 sélections), le LOSC se procurait une nouvelle occasion en contre-attaque mais David était finalement repris par Thuler au dernier moment (53e). Même duel quelques instants plus tard mais le dénouement allait cette fois être d'une toute autre fortune... Parfaitement servi par Yazici, David s'emmenait idéalement le ballon avant de surprendre Thuler dans le duel et de conclure au près (2-1, 57e). Une deuxième passe décisive pour Yazici alors que l'international canadien ouvrait lui son compteur en L1.

Dans une rencontre tendue où les deux formations se montraient particulièrement rugueuses (33 fautes, 11 cartons), Sambia allait alors dépasser les limites. En retard sur Gomes, le latéral du MHSC écopait d'un second carton jaune et laissait ses coéquipier à dix (73e). Profitant de leur supériorité numérique, le LOSC parvenait, malgré quelques frayeurs, à conserver leur avantage dans le dernier quart d'heure de cette rencontre pour signer une première victoire (2-1) cette saison. De quoi passer la trêve hivernale plus sereinement pour Jocelyn Gourvennec et les siens avant d'aller défier Lorient, sur la pelouse du Moustoir, pour la 5ème journée de L1. De son côté, Montpellier ne parvient pas à enchainer et tentera de relever la tête à l'occasion de la réception de Saint-Étienne.

Retrouvez le classement complet de la Ligue 1

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Lille

Le XI de Montpellier