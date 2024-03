Euro 2024 : une polémique autour de la saucisse en Allemagne

À 100 jours du début de l’Euro en Allemagne, le pays s’organise pour accueillir la compétition. Le comité d’organisation veut que ce Championnat d’Europe soit plus inclusif et écologique. Pour cela, la Fédération allemande (DFB) et l’UEFA ont publié un communiqué listant les mesures prises pour la compétition comme des toilettes mixtes, l’interdiction de fumer sur les sites, des plats végétariens et végétaliens ou encore des boissons sans alcool. Si les mesures ont été bien accueillies dans l’ensemble, il existe une opposition outre-Rhin.

Certains, comme Andreas Rödder membre du CDU (droite démocrate chrétienne), protestent contre ces mesures comme on peut le lire dans le journal L’Équipe. Pour lui, il s’agit d’ «une dérive et une pensée unique qui exclut les supporters qui aiment le bon vivre. Ils vont devoir combattre toutes ces nouvelles contraintes qui ressemblent à une dictature intellectuelle. » Philipp Lahm, ancien capitaine de Mannschaft et désormais président de l’organisation de l’Euro, est lui satisfait de ces décisions : « l’Euro doit être une grande fête qui génère un meilleur sentiment d’appartenance et l’empreinte écologique prend de l’importance à l’occasion d’une compétition de cette envergure ».