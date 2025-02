La presse européenne s’insurge contre le dérapage de Theo Hernandez, Manchester City sait comment faire tomber le Real Madrid

Theo Hernandez est la risée de l’Europe

Theo Hernandez a vécu une soirée mouvementée avec l’AC Milan et pas dans le bon sens du terme puisqu’il a été exclu pour une faute grotesque et une simulation stupide. « Quel désastre » juge La Gazzetta. Le Milan avait démarré de la meilleure des manières en ouvrant le score après 25 secondes de jeu mais le rouge de Theo Hernandez a compliqué les choses et en partie provoqué cette élimination contre Feyenoord. Forcément l’international français n’échappe pas aux critiques et elles viennent de toute l’Europe. « Le Milan tombe de Theo s’amuse L’Équipe, pour Mundo Deportivo Theo a carrément « condamné » l’AC Milan. « Cauchemar à San Siro » pour AS, « Theo fait sortir le Milan » pour A Bola. Bref, il n’y avait pas besoin de chercher longtemps pour désigner un coupable. À tel point que la Gazzetta dello Sport évoque un départ l’été prochain. Cette erreur est un peu perçue comme celle de trop et avec un contrat qui se termine en 2026, Theo Hernandez pourrait bien partir dès l’été prochain.

La suite après cette publicité

Manchester City pense avoir trouvé la solution

Match retour entre le Real Madrid et Manchester City, une semaine après la victoire au bout du suspense des Madrilènes en Angleterre. Pep Guardiola a été clair : « nous devons être parfaits ». Manchester City a besoin d’un exploit pour se qualifier, voire d’un miracle comme le titre le journal catalan Sport. Pour aller faire vaciller le Real Madrid, les Skyblues misent sur les plus anciens du vestiaire qui sont clairement en dessous cette saison. Mais la victoire écrasante face à Newcastle samedi dernier a confirmé le retour en forme de City, notamment avec le triplé d’Omar Marmoush.

La gueule de bois pour l’AS Monaco

On a assisté à l’élimination de l’AS Monaco lors des playoffs de cette Ligue des Champions nouvelle version. « Ça fait mal », titre Monaco Matin après le match nul 3-3 synonyme d’élimination face à Benfica. Le journal L’Équipe de son côté parle d’un immense gâchis et vu les occasions monégasques, les joueurs d’Adi Hütter peuvent avoir des regrets. Néanmoins le symbole de cette élimination en 16eme de finale, c’est la défense fébrile de Monaco. « C’est tous les jours Noël » ironise le quotidien pour parler des portes ouvertes dans l’arrière garde monégasque qui a offert deux buts sur trois à Benfica, dont un penalty encore une fois.