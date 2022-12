Everton annonce le départ de Salomon Rondon

Salomon Rondon et Everton, c'est fini. Prêté par le Dalian Yifang (Chine) la saison dernière, le buteur vénézuélien de 33 ans avait été acheté dans la foulée. Mais après un début d'exercice 2022-23 décevant (8 matches toutes compétitions confondues, aucun but inscrit), il a décidé de rompre son contrat avec le club de Liverpool.

La suite après cette publicité

«Salomon Rondon a quitté Everton avec effet immédiat après avoir conclu un accord avec le Club pour mettre fin à son contrat. L'attaquant vénézuélien a rejoint les Bleus de l'équipe chinoise Dalian Professional en août 2021 et a fait 31 apparitions pour Everton, commençant 13 matches et marquant trois buts. L'accord du joueur de 33 ans devait initialement se terminer fin juin 2023. Tout le monde à Everton souhaite à Salomon tout le meilleur pour l'avenir», précisent les Toffees dans leur communiqué.

Salomon Rondon has left #EFC with immediate effect after reaching an agreement with the Club to terminate his contract.



Best of luck for the future, @salorondon23. 🔵