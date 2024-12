League Cup : Tottenham vient à bout de Manchester United au terme d’un match fou et rejoint le dernier carré

Après les qualifications d’Arsenal, de Liverpool et de Newcastle, Tottenham et Manchester United se disputaient ce soir le dernier ticket pour les demi-finales de la League Cup en Angleterre. Sans Marcus Rashford, privé de rencontre après avoir confirmé ses velléités de départ, les Red Devils de Leny Yoro ont passé une première heure terrible à Londres. Solanke démarrait le festival des Spurs (1-0, 15e), suivi au retour des vestiaires par un but de Kulusevski (2-0, 46e) et le doublé de l’ancien attaquant de Bournemouth (3-0, 54e). Le triple changement orchestré par Ruben Amorim (Diallo, Zirkzee et Mainoo contre Antony, Hojlund et Erkisen) juste avant l’heure de jeu (56e) et les erreurs de Fraser Forster ont complètement relancé la fin de rencontre.

Global 46 Possession 54 56 Duels gagnés 44 81 Passes réussies 83

Auteur d’une mauvaise relance dans ses six mètres, le portier offrait à Bruno Fernandes tout le loisir de servir Zirkzee (3-1, 3e). Quelques instants plus tard, le vétéran tardait à dégager sur le pressing de Diallo, qui parvenait à tacler la relance du gardien dans le but (3-2, 70e). MU a poussé, a eu les opportunités de revenir (Mazraoui 74e, Fernandes 81e, Diallo 84e) sans parvenir à les concrétiser face à des Spurs en totale faillite mentale. Il fallait un geste du capitaine Son pour remettre les siens dans le match. Le Coréen inscrivait un corner direct, aidé par la faute de main de Bayindir, lui-même gêné par Bergvall (4-2, 89e). Les Red Devils y ont tout de même cru jusqu’au bout après ce corner de Diallo transformé par la tête d’Evans (4-3, 90e+4). Mais c’est bien Tottenham qui verra le dernier carré au terme de ce match fou.