PSG : Nasser al-Khelaïfi appelle encore au calme après les graves incidents

Au lendemain de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, le groupe parisien était de passage à l’Élysée pour rendre visite au président de la République, Emmanuel Macron. Avant de reprendre la route en direction du Parc des Princes, le patron parisien, Nasser al-Khelaïfi, s’est arrêté à plusieurs micros pour lancer un appel au calme, alors que la soirée d’hier a été émaillée de graves incidents partout en France (2 morts et plus de 550 interpellations ont été recensées, sans compter les débordements).

«J’ai dit au coach et à Luis Campos hier qu’on était fiers, mais quand on a vu aujourd’hui tout ce monde dans la rue… c’était vraiment magnifique, je n’ai jamais eu ce sentiment. On a fait quelque chose de grand. Mais je demande aussi aux gens d’être calme, on veut de la sécurité. J’ai entendu qu’il y avait des morts. Ce n’est pas le sport. C’est un moment magnifique, on ne veut pas d’accidents, ce n’est pas le sport.»