Mercato OM : les dessous du dossier Arkadiusz Milik

L'année a été très compliquée pour Arkadiusz Milik. L'attaquant international polonais est arrivé en janvier 2021, a mis quelques pions pour bien finir la saison avant de ré-attaquer avec une préparation complète. Oui, mais voilà, préparation complète il n'y a pas eue à cause d'une blessure au genou contractée lors d'un rassemblement de la sélection polonaise.

La suite après cette publicité

Forcément, Jorge Sampaoli a travaillé avec son groupe, et donc sans lui, tout au long de l'été et on a pu vite voir que le jeu des Phocéens était bien moins flamboyant lorsqu'il était là. Malgré tout, le natif de Tychy a inscrit la bagatelle de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Une opération blanche pour l'OM

Mais, comme chaque intersaison, de son départ il est question. « Je voudrais rester. Avec l'OM, on a mutuellement beaucoup à s'offrir encore », a-t-il d'ailleurs confessé récemment dans des propos retranscrits par La Provence. Mais l'issue est bien moins certaine que ce qu'il veut bien admettre.

En effet, dès son arrivée, il a été acté que son cas serait une « opération blanche ». Plus clairement, après son prêt de Naples, il s'est engagé avec l'OM contre 11 millions d'euros. Si un club, qui a les faveurs du joueur, vient poser cette somme, il partira alors marquer des buts ailleurs.

La Juve le garde à l'oeil d'un peu plus loin

Oui, mais voilà, après son année et demie sans vraiment briller, il n'y a pas non plus foule au portillon. La Juventus, qui l'a longtemps lorgné, ne l'envisage plus du tout en premier choix, puisque c'est encore -et toujours- Morata, qui est dans le viseur des Bianconeri (après 2 ans en prêt). Pour autant, la Vieille Dame garde quand même un oeil sur Milik, et il ne serait évidemment pas contre rejoindre les Turinois, club qu'il a toujours très sérieusement envisagé, même en tant que remplaçant.

Du côté des intérêts, il y a également le FC Nantes, mais la probabilité de le voir rejoindre les Canaris est aussi proche qu'un retour sur le banc de Raymond Domenech, quasiment nul, donc. Dans l'entourage du joueur, il est répété que l'attaquant veut continuer à l'OM et jouer la Ligue des Champions avec la formation dirigée par Jorge Sampaoli, avec qui les relations n'ont pas toujours été fluides. Mais on le sait, dans le foot, tout va très vite...