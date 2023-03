Atlético : Memphis Depay comblé après son doublé face au Séville FC

Après s’être offert un doublé ce samedi lors du large succès de l’Atlético de Madrid face au Séville FC (6-1), Memphis Depay confirme sa renaissance avec les Colchoneros. Buteur à trois reprises lors des quatre dernières journées, l’international hollandais est revenu sur ses débuts sous les ordres de Diego Simeone sur les réseaux sociaux de son club. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a partagé son bonheur d’avoir rejoint le club de la capitale espagnole.

« Je suis très heureux. C’est une grande soirée pour moi et pour tout le monde, pour l’entraîneur, pour ce qu’il a accompli avec le club. (…) Je suis venu dans ce club pour apporter mon caractère, ma qualité et mon esprit de combat. La saison n’a pas été facile pour moi. J’ai dû m’adapter, car arriver au mercato d’hiver est difficile. (…) Je veux convaincre les fans, car ils me donnent de l’énergie pour continuer et m’améliorer. J’ai marqué deux bons buts, mais je peux mieux jouer et aider davantage l’équipe. Je suis sûr que nous allons créer une grande connexion. Si nous sommes ensemble, nous réaliserons de grandes choses ».

