Liga : l’Atlético de Madrid d’un grand Antoine Griezmann cartonne le FC Séville

En voilà une affiche plutôt historique entre deux cadors espagnols bien que le FC Séville soit en grande difficulté cette saison. Les joueurs de Jorge Sampaoli se déplaçaient ce samedi soir au Cívitas Metropolitano, lors de la 24ème journée du championnat espagnol, pour y défier l’Atlético de Madrid. Un match qui a débuté sur les chapeaux de roue pour les locaux avec l’ouverture du score de Memphis Depay sur une passe du Français Antoine Griezmann (23e). Seulement trois minutes plus tard, le Néerlandais s’est offert un doublé (26e) pour rapidement mettre en sécurité l’Atlético. Mais l’international marocain Youssef En-Nesyri est parvenu à réduire le compteur sur une offrande de l’ancien Marseillais Pape Gueye (39e). Un premier acte très intense avec de nombreuses occasions.

classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Atlético 45 24 13 6 5 38 19 19 16 Séville 25 24 6 7 11 27 39 -12

Dans le second acte, les joueurs de Diego Simeone ont enchaîné avec un magnifique but de Griezmann (53e), triplant ainsi la mise. L’ancien Monégasque Yannick Carrasco a parfaitement su enchaîner pour inscrire la quatrième réalisation de son équipe (69e). Puis Alvaro Morata est allé de son doublé également (76e, 90e+2). Comme si cela ne suffisait pas, Ivan Rakitic a loupé un pénalty (74e) et Gueye s’est fait exclure (81e) pour Séville qui a donc lourdement chuté (6-1). Au classement, l’Atlético de Madrid conforte sa 3ème place avec succès, tandis que le FC Séville reste toujours en grand danger avec une triste 16ème position. Le weekend prochain, les Colchoneros se déplaceront en Catalogne pour y affronter Girona. Quant aux Andalous, ils ouvriront les portes de leur stade à Almeria lors de la 25ème journée de Liga.

