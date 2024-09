France - Belgique : Kevin De Bruyne cartonne ses coéquipiers !

Cette fois, Domenico Tedesco n’avait pas dit à ses joueurs d’attendre patiemment les Français dans leur moitié de terrain. Le sélectionneur des Diables Rouges avait également remis Kevin De Bruyne à son vrai poste et non en position de milieu défensif. Son pari raté du huitième de finale de l’Euro perdu face aux Bleus. Mais après avoir bousculé les hommes de Didier Deschamps lors des vingt premières minutes du match, la Belgique a fini par s’incliner 2 buts à 0.

Et du côté belge, il y a un homme qui n’a pas caché son agacement durant une bonne partie du match. Omniprésent sur le terrain à 33 ans, Kevin De Bruyne avait répondu à ceux qui s’interrogeaient sur sa motivation à jouer en équipe nationale (106 sélections, 30 buts). Mais la réponse de la star de Manchester City n’a pas suffi. Et ce dernier ne s’est pas privé pour tancer ses partenaires à l’issue du match au micro de la chaîne belge VTM.

KDB a vu des choses inacceptables

« Oui, la France est plus forte que nous. (…) On restait à six derrière. Même en deuxième mi-temps, quand on était mené, il n’y avait pas de transition. Mais ce n’est pas seulement la transition qui n’était pas bonne, mais aussi la façon dont nous avons joué. Certains joueurs n’ont pas effectué leurs tâches. Point à la ligne. Ce qu’on doit améliorer ? Je ne peux vraiment pas dire cela devant votre micro. Je disais tout haut ce que je pensais à Genk quand j’avais 18 ans, mais je ne le fais plus à 33 ans. J’ai dit mes vérités dans le vestiaire à la mi-temps », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Quand on n’est pas assez bon pour le top, il faut tout donner et je n’ai même pas vu cela. Je peux accepter qu’on ne soit plus si aussi bon qu’en 2018 – je suis le premier à avoir dit cela – mais je ne peux pas tolérer la façon dont on a joué ce soir. » Un sacré coup de gueule auquel son sélectionneur Domenico Tedesco a réagi. Et sans surprise, l’Italien n’a pas souhaité aller à l’encontre de son capitaine. «Il faut le comprendre, il parle directement après le match, il voulait gagner, il faut l’accepter. J’ai un peu parlé avec, mais trop peu pour avoir une vraie discussion». Ambiance…