Le Qatar répond à la Nouvelle-Zélande sur les accusations de racisme

Alors que la rencontre amicale entre le Qatar et la Nouvelle-Zélande avait été interrompue à la pause par les Kiwis, lundi, soupçonnant Yusuf Abdurisag d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre du joueur d’origine samoane Michael Boxall, la fédération qatarienne a réagi. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance a balayé ces accusations, indiquant par ailleurs que son joueur était la victime de l’histoire.

«Yusuf Abdurisag a confirmé un échange de mots avec un adversaire (Michael Boxall) dans le feu de l’action. Mais il nie tout propos insultant ou discriminatoire. Au contraire, c’est lui qui a été victime de propos raciste pendant le match, évoque le communiqué. En tout cas, la QFA prend les allégations très au sérieux et s’oppose au racisme sous toutes ses formes. L’expérience du racisme ne doit jamais être banalisée et reste un problème sérieux dans le jeu. La QFA encourage la communauté internationale du football à en faire plus pour lutter contre le racisme et la discrimination sur et en dehors du terrain.»

Qatar - Nouvelle-Zélande interrompu pour cause de racisme