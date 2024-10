Le Real Madrid bataille avec plusieurs géants d’Europe pour un crack brésilien

Vitor Reis fait rêver toute l’Europe. À 18 ans, le défenseur central de Palmeiras est vu comme le plus grand espoir de la Seleçao à son poste. Une perspective qui intéresse fortement le Real Madrid, en manque criant de solutions dans ce secteur du jeu depuis deux saisons. Cependant, comme le rapportent The Athletic et As, les Merengues ne sont pas seuls sur le dossier. En effet, Barcelone, Arsenal, Liverpool ou encore Chelsea sont aussi à l’affût pour le jeune brésilien.

Le Real Madrid de Florentino Perez, qui a vu Leny Yoro (18 ans) lui glisser entre les doigts cet été, est toujours à la recherche de son défenseur central du futur. Ce dernier pourrait bien être Vitor Reis. Pour l’instant aucune négociation formelle n’a été engagée pour le natif de Santana, mais l’intérêt du Real Madrid est bien réel. Affaire à suivre…