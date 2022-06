Barça : Liverpool abandonne pour Gavi

La suite après cette publicité

Selon Sport, Liverpool aurait abandonné ses tentatives pour recruter le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi. Les Reds étaient très intéressés par le profil de l’Espagnol de 17 ans et auraient été prêt à verser les 50 millions d’euros pour s’offrir les services du milieu barcelonais, dont le contrat en Catalogne expire en juin 2023. Cette saison Gavi a disputé 46 matches avec les Blaugranas, inscrit deux buts et délivré six passes décisives.

Mais le club des bords de la Mersey a laissé tomber ce dossier car selon le quotidien ibérique, le FC Barcelone va acter la prolongation de l’international espagnol (8 sélections) dans les prochains jours. De leur côté, les Reds se seraient rabattus sur le milieu de Leeds United, Kalvin Philips.