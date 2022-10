Lille - Lens : les compositions officielles

Le derby du Nord clôture cette 10e journée de Ligue 1. Le LOSC accueille le Racing Club de Lens, une rencontre qui s’annonce électrique. Les Dogues abordent ce match dans la peau du 9e du classement et restent sur une défaite rageante sur la pelouse de Lorient (2-1). En face, les Artésiens sont 4e et chercheront à profiter des faux pas de Marseille et du PSG, s’ils s’imposent ce soir ils seront 3e de Ligue 1. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d'équipes, Paulo Fonseca aligne un onze articulé en 4-2-3-1. Un seul changement par rapport à l'équipe qui s'est inclinée la semaine passée en Bretagne, André Gomes prend la place de Jonas Martin. Du côté lensois, pas de changement de système avec un 3-4-2-1, Sotoca et Pereira da Costa joueront en soutien du Belge Loïs Openda.

Les compositions

Lille : Chevalier - Diakité, Fonte (c), Djalo, Ismaily - André, André Gomes - Ounas, Angel Gomes, Bamba - David.

Lens : Samba - Machado, Danso, Medina - Cabot, Fofana (c), Abdul Samed, Haïdara - Sotoca, Pereira da Costa - Openda.

