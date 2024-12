Leeds condamne les chants anti-Palestine de ses fans

Leeds ne laisse pas passer les chants discriminatoires de ses supporters. Alors que dans les tribunes d’Elland Road un chant aux paroles anti-Palestine, créé en l’honneur de Manor Salomon, international israélien (41 sélections, 7 buts), commençait à se répandre, le club anglais a décidé d’agir. Le club a, via son porte-parole, pris fermement position contre ses chants aux paroles discriminantes : Manor Solomon est dans ma tête et il déteste la Palestine.

«Les chants et les propos discriminatoires sont inacceptables et les supporteurs enfreignent la loi. Le club condamne ce comportement et a une politique de tolérance zéro envers les abus discriminants de tous genres», a affirmé Leeds. Les personnes à l’origine, ou reprenant ces chants, dans les stades de Premier League s’exposent à de lourdes sanctions de la part de la Fédération Anglaise de football, qui réprimande avec vigueur ce type d’agissements.