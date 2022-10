OM -Sporting : Ruben Amorim revient sur l'importance de l'indice UEFA pour le Portugal

Présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Ruben Amorim s'est confié sur l'importance de l'indice UEFA pour le Portugal et la rivalité avec les clubs français qui en découlent. « Nous pensons au coefficient parce que nous avons besoin de plus de places dans les compétitions européennes, et de l'argent de ces compétitions européennes. Nous n'avons pas les moyens que les clubs français ont, et nous devons miser beaucoup sur notre formation parce que c'est grâce à cette formation que nous survivons » s'est-il tout d'abord exprimé avant de poursuivre.

« Nous regardons le classement un peu comme en France, mais pour des raisons différentes. Et évidemment, nous voulons gagner, car cela fait aussi partie de notre caractère » a conclu l'entraineur lusitanien. Pour rappel, la France détient toujours la 5ème place au classement de l'indice UEFA avec 52,331 points même si le Portugal (7ème, 49,049) et surtout les Pays-Bas (6ème, 50,900) sont en embuscade. Mais pire, si on s'intéresse à cette saison 2022-23, les deux pays précédemment cités ont un meilleur coefficient que la France, avec respectivement de 5,333 et 4,500 points. La rencontre entre le Sporting et l'Olympique de Marseille sera donc déjà déterminante pour le coefficient français qui culmine actuellement à 3,750 pour cette nouvelle saison.